Belgio, Mechele positivo al coronavirus: tampone per tutti gli altri convocati (Di martedì 8 settembre 2020) L’intera rosa di convocati del Belgio è stata sottoposta al tampone per verificare il contagio da coronavirus dopo che il difensore Brandon Mechele è risultato positivo al Covid-19, lasciando subito il ritiro prima del match contro l’Islanda in programma martedì sera: “tutti i Red Devils e lo staff saranno nuovamente testati”, spiega la Federazione, compresi dunque “gli italiani” Lukaku dell’Inter e Mertens del Napoli, che attendono così con ansia l’esito del tampone. Leggi su sportface

