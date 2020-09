Belen, truffatore si fingeva suo amico e ‘scroccava’: arrestato. Lei: “Mai sentito” (Di martedì 8 settembre 2020) Il nome di Belen Rodriguez è sempre ghiottissimo per la cronaca rosa nostrana, ma stavolta il gossip c’entra ben poco. Trattasi di una storia di truffe e poca avvedutezza che ha visto protagonista un 30enne croato che si è finto un diplomatico amico della modella argentina per soggiornare in hotel extra lusso a Capri e … L'articolo Belen, truffatore si fingeva suo amico e ‘scroccava’: arrestato. Lei: “Mai sentito” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Belen truffatore Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Belen truffatore