Belen Rodriguez, il primo fidanzato italiano a UeD. Chi è Simone Bolognesi (Di martedì 8 settembre 2020) Belen Rodriguez o semplicemente Belen, è una delle showgirl più conosciute della televisione italiana. È figlia di Gustavo Rodriguez, argentino, e Veronica Cozzani, nata in Argentina ma di origine italiana. I nonni materni della Rodriguez, infatti, erano immigrati di La Spezia, in Liguria. La Rodriguez ha iniziato la sua carriera di modella inizialmente in Argentina, poi è arrivata in Italia quando era ancora un’adolescente e poco a poco è riuscita a conquistarsi la fiducia e l’affetto di milioni di telespettatori italiani. Il successo vero e proprio arriva nel 2008, quando ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura. Dopo il reality-show, diviene co-conduttrice di programmi tv come Scherzi a Parte, ... Leggi su caffeinamagazine

