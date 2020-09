Beautiful in lutto, morto uno dei suoi attori. Ancora mistero sulle cause, forse un infarto. “Lasci un grande vuoto” (Di martedì 8 settembre 2020) Kevin Dobson è morto. Aveva 77 anni. L’attore, noto per i suoi ruoli in Beautiful, nella serie degli anni ’70 Kojak e nella serie degli anni ’80 Knot’s Landing, è morto domenica per “complicazioni mediche”, forse un infarto. È stato dichiarato ciò in un post su Facebook scritto dal Consiglio dei veterani uniti della contea di San Joaquin, di cui Dobson era presidente. “Lo United Veterans Council si rammarica di informarla che il nostro ex presidente e veterano dell’esercito Kevin Dobson è deceduto questa sera domenica 6 settembre 2020 a causa di complicazioni mediche”, si legge nel comunicato. “Le nostre condoglianze alla sua famiglia e che riposi in pace”. Lunedì, il consiglio ha ... Leggi su caffeinamagazine

Hunter Tylo, la bell' attrice americana interprete di Taylor, in Beautiful, sta vivendo da tempo un terribile dramma. Tra malattia e debiti, ecco cosa le sta accadendo… Da un pò di anni Hunter Tylo no ...

