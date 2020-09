Beautiful, anticipazioni USA: BROOKE non rinuncia a RIDGE, ma SHAUNA… (Di martedì 8 settembre 2020) Se seguite le nostre anticipazioni americane, sapete che in questo periodo la vicenda principale che caratterizza le puntate USA di Beautiful è quella che vede contrapposte le due mogli di RIDGE Forrester: Shauna e BROOKE.Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di mercoledì 9 settembre 2020Il matrimonio di quest’ultima con lo stilista è stato sciolto, permettendo alla Fulton di sposare RIDGE, ubriaco, a Las Vegas. Come è stato possibile? “Licenze poetiche” in tema di diritto coniugale a parte, Shauna – su idea di Quinn – ha inviato alcuni messaggi a Carter dal cellulare di RIDGE, portando l’avvocato a depositare in tribunale i documenti del divorzio che il designer e BROOKE avevano ... Leggi su tvsoap

