Battisti non vuole più stare in isolamento. L’ex terrorista annuncia lo sciopero della fame. Ma intanto incassa 45 giorni di sconto sulla pena che sta scontando nel carcere di Oristano (Di martedì 8 settembre 2020) “Avendo esaurito ogni altro mezzo per far valere i miei diritti, mi trovo costretto a ricorrere allo sciopero della fame totale e al rifiuto della terapia”. E’ quanto afferma l’ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo, Cesare Battisti, da più di un anno estradato in Italia dopo il suo arresto in Bolivia. Dal carcere di Oristano, dove si trova in isolamento, l’ex Pac ha scritto una lettera affidandola al suo legale, l’avvocato Davide Steccanella, annunciando lo sciopero della fame e il rifiuto a sottoporsi alla terapia per la malattia di cui soffre. Una protesta contro il regime di isolamento al quale ... Leggi su lanotiziagiornale

FratellidItalia : #Meloni: 'Dopo averla fatta franca per decenni, Cesare #Battisti non concepisce l'idea di dover restare in galera p… - giotim2 : RT @GiorgiaMeloni: Dopo averla fatta franca per decenni, il terrorista Cesare #Battisti non concepisce l'idea di dover restare in galera pe… - LeonardoRimicci : Sconto della pena a #Battisti ?? ??????La #Nostra in-Giustizia #italiana NON FUNZIONA , cosa aspettiamo a fare una Be… - missypippi : RT @FratellidItalia: #Meloni: 'Dopo averla fatta franca per decenni, Cesare #Battisti non concepisce l'idea di dover restare in galera per… - FabDur1968 : @IlPrimatoN Farà sciopero della fame?Benissimo risparmiando qualcosa saremo contenti e se schiatta non verseremo un… -