Battisti, le famiglie delle sue vittime: assurdo che già abbia sconti di pena (Di martedì 8 settembre 2020) sciopero della fameUno sconto di 45 giorni per buona condotta sulla condanna all’ergastolo di Cesare Battisti per 4 omicidi. Ed esplode la polemica a distanza con i parenti delle sue vittime per la concessione fatta da un magistrato di sorveglianza all’ex-terrorista dei Pac, i Proletari Armati per il Comunismo. Che, proprio oggi, ha reso nota, attraverso una lettera al suo legale la decisione di iniziare uno sciopero della fame totale per sollecitare la revoca dell’isolamento diurno. Che doveva durare sei mesi e, invece, prosegue da un anno e mezzo. ‘Una notizia assurda. – s’inalbera Adriano Sabbadin, figlio di Lino, il macellaio ucciso durante una rapina messa a segno dai Pac nel 1979. – E’ ora che la smetta. Il nostro ergastolo non è ancora finito, lui ha appena ... Leggi su secoloditalia

"Avendo esaurito ogni altro mezzo per far valere i miei diritti, mi trovo costretto a ricorrere allo sciopero della fame totale e al rifiuto della terapia". Lo scrive l'ex terrorista dei Proletari armati per il Comunismo.

ROMA – «Il pronunciamento del magistrato di Sorveglianza riconosce la buona condotta di Battisti e 45 giorni di riduzione, la cosiddetta liberazione anticipata. Ma non significa che Battisti deve essere liberato.

