Batterio-killer tra i neonati a Verona, la madre che ha denunciato: ‘Medici con il lecca-lecca, senza guanti e maschere. Ho dato i video ai pm’ (Di martedì 8 settembre 2020) “Avrei dovuto capirlo fin dal primo momento in quali condizioni venivano tenuti i piccoli pazienti nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Verona. Ma la mia unica preoccupazione era Nina, la sua salute, la diagnosi che avevano appena fatto. Invece, avrei dovuto capirlo quando il giorno stesso della sua nascita sono entrata nel reparto”. Francesca Frezza è la madre che con la sua denuncia ha fatto venire alla luce uno scandalo sanitario senza precedenti, in una struttura sanitaria d’eccellenza come l’ospedale di Borgo Trento, dove quasi un centinaio di neonati sono stati colpiti dal Batterio Citrobacter. Quattro sono deceduti e 9 hanno subito danni cerebrali gravissimi. Sono passati pochi giorni dalla sospensione cautelare di tre direttori di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Adnkronos : Batterio killer, medico senza mascherina e genitori che fumano: i video in reparto - Corriere : Il terribile batterio era annidato nel rubinetto del lavandino utilizzato dal personale della Terapia intensiva neo… - NicolaPorro : L’incredibile storia di un #Governo che proroga lo #statodiemergenza e la sua stessa maggioranza lo obbliga a mette… - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Batterio killer, medico senza mascherina e genitori che fumano: i video in reparto - maximchd : RT @Adnkronos: Batterio killer, medico senza mascherina e genitori che fumano: i video in reparto -