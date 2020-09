Barcellona, Pjanic: “Sono negativo al primo tampone, attendo i risultati del secondo” (Di martedì 8 settembre 2020) Miralem Pjanic è risultato negativo al Covid-19 a distanza di 17 giorni dal test tampone che ne aveva evidenziato la positività al virus. Il centrocampista del Barcellona rientrerà in squadra nei prossimi giorni. “Oggi ho avuto la conferma di essere risultato negativo al primo test. Oggi mi sottoporrò al secondo tampone e domani conoscerò i risultati” ha spiegato l’ex calciatore della Juventus al portale bosniaco SportSport. Se il risultato del secondo tampone sarà nuovamente negativo, Pjanic si recherà, tra mercoledì e giovedì, in Catalogna, dove si sottoporrà ad un ulteriore test per poi unirsi ai compagni di ... Leggi su sportface

