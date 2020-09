Barcellona, mozione dei soci contro Bartomeu: già raccolte 7500 firme (Di martedì 8 settembre 2020) Continuano i problemi in casa Barcellona. Se la grana Messi, almeno dal punto di vista sportivo sembra essere rientrata, dal punto di vista societario tira "una brutta aria". Soprattutto per il presidente Josep Maria Bartomeu per il quale i soci del club blaugrana si sono mossi con un'iniziativa denominata Més que una Moció ideata per mandarlo via.Barcellona: mozione contro Bartomeucaption id="attachment 641607" align="alignnone" width="508" Bartomeu (Getty Images)/captionSono già 7.500 i soci del Barcellona che hanno firmato per una mozione contro il presidente uscente Josep Maria Bartomeu. Lo conferma è arrivata anche ... Leggi su itasportpress

