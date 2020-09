Barbara D’Urso, Nada: il dramma dopo 20 tamponi e 6 mesi di Covid perde il lavoro (Di martedì 8 settembre 2020) Barbara D’Urso porta sugli schermi la storia di Nada. Positiva dopo 20 tamponi, e in quarantena dal 13 marzo, perde il lavoro. Una storia, un dramma raccontato a Pomeriggio Cinque Fonte foto: Getty ImagesLunedì 7 settembre è ricominciato uno dei talk show più seguiti in Italia. Stiamo parlando di Pomeriggio Cinque. Al timone del programma, ancora una volta l’esplosiva partenopea Barbara D’Urso che si è dichiarata più carica che mai per questa ripartenza. Lo show ha avuto inizio e si è dovuto adeguare alle norme di sicurezza per prevenire il contagio da Coronavirus. E, a tal proposito, piuttosto che avere un pubblico ridotto che deve stare a distanza di sicurezza, la ... Leggi su chenews

stanzaselvaggia : Ho appena letto l’ennesima intervista a Barbara D’Urso in cui lei dice che è per l’amore universale, non sa nulla d… - betalaga : @conteDartagnan ..di Barbara d'Urso. Il che, spiega molte cose. - toninococ : RT @confundustria: Ogni volta che Barbara d'Urso dice 'siamo testata giornalistica' , 25 reporter tentano il suicidio - Ape_Corina : RT @confundustria: Ogni volta che Barbara d'Urso dice 'siamo testata giornalistica' , 25 reporter tentano il suicidio - matteotti_g : RT @ilruttosovrano: Oggigiorno basta uno slogan che esprima profonda ignoranza ed essere ospitati da Barbara D'Urso per diventare influence… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia