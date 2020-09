Balotelli e Salvini fanno pace. Il bomber mette il “like” al post del leader della Lega su Willy (Di martedì 8 settembre 2020) Mario Balotelli apprezza il post Instagram di Matteo Salvini in memoria di Willy Monteiro Duarte. Il leader della Lega chiede giustizia per il ragazzo di origini capoverdiane ucciso a Colleferro. «Willy era un ragazzo d’oro e benvoluto da tutti», scrive Salvini. «Gran lavoratore, sognava di indossare la maglia della sua amata Roma. È morto per un gesto di altruismo. Picchiato con ferocia da esseri disumani, ucciso per aver difeso un amico. Una preghiera per lui e un abbraccio commosso alla sua famiglia e ai suoi amici. Tutta la comunità di Colleferro e l’Italia intera chiedono pene esemplari per i maledetti assassini». Balotelli e Salvini, tanti ... Leggi su secoloditalia

