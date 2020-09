Baby sitter italiana uccisa in Svizzera (Di martedì 8 settembre 2020) . Non è ancora chiaro il movente. ROMA – . Omicidio avvenuto nella giornata di mercoledì 2 settembre 2020 nel Cantone di San Gallo. Aggressione, secondo quanto scritto da La Repubblica, compiuta da un giovane di 22 anni che sarebbe entrato nell’appartamento e colpito più volte con una padella la 46enne. L’allarme è stato lanciato dai vicini con le forze dell’ordine che hanno aperto il fuoco per fermare la furia del giovane. Per la donna, come per il suo aggressore, non c’è stato niente da fare. Una vicenda che ha ancora diversi punti da chiarire con gli inquirenti che stanno effettuando degli accertamenti del caso. Indagini in corso Sono in corso le indagini per ricostruire meglio la dinamica dell’omicidio. Non risultano, al momento, contatti tra i due con il 22enne che avrebbe sofferto di problemi ... Leggi su newsmondo

