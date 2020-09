Baby sitter italiana uccisa in Svizzera. Il coraggio di Teresa Scavelli (Di martedì 8 settembre 2020) Roma, 8 settembre 2020 - Ha affrontato il suo assassino per salvare i bambini a cui stava facendo da Baby sitter . Teresa Scavelli , 46enne originaria della Calabria, è stata uccisa a San Gallo, nel ... Leggi su quotidiano

fattoquotidiano : Baby sitter italiana uccisa in Svizzera da un 22enne: la polizia lo rintraccia, lui non si ferma. Agenti aprono il… - Corriere : La baby sitter uccisa mentre difende tre bimbi. La madre: «Ha sempre difeso i più deboli» - HuffPostItalia : Baby sitter italiana difende una bambina e viene uccisa di botte in una casa in Svizzera - ArtBeatIdeas : #Verona Baby sitter uccisa di botte mentre difende la bimba in custodia. La polizia uccide l'aggressore - volpatosonia : RT @fanpage: Il coraggio di Teresa -