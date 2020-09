Baby Sitter cuore d’oro: muore per salvare i tre bambini che accudiva (Di martedì 8 settembre 2020) Si chiamava Teresa Scavelli la donna di 46 anni deceduta sul lavoro mentre tentava di difendere tre bambini dall’attacco di un 22enne Fonte Facebook – Teresa ScavelliLa Svizzera viene sempre vista come un teatro di pace, ma a volte anche lì possono verificarsi episodi macabri ed incresciosi, come quello capitato alla povera Teresa Scavelli. La 46enne Baby Sitter è stata uccisa mercoledì 2 settembre nel tentativo di difendere tre bambini (le due che aveva in carica più il bimbo dei vicini) da un aggressore di 22 anni affetto da importanti problemi psichiatrici. I funerali si sono svolti a Palù in provincia di Verona, dove viveva fino a quattro anni fa. A dare i dettagli della triste vicenda è stata la madre in un’intervista al Corriere della ... Leggi su chenews

