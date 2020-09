Avete mai visto la sorella di Elena D’Amario? La somiglianza è impressionante [FOTO] (Di martedì 8 settembre 2020) Da concorrente a professionista di Amici, quella di Elena D’Amario è stata una carriera decisamente in ascesa. Dopo la trasmissione Elena è volata negli USA presso la celebre Parsons Dance Company di New York. Quella per la danza è una passione che ha fin da piccola e a sostenerla nel suo percorso Elena ha avuto al suo fianco i suoi amati genitori e la sorella Sara. Chi è Sara, la sorella di Elena D’Amario FOTO Potrebbero essere tranquillamente essere scambiate per gemelle Elena e Sara: tutti i fan della ballerina infatti sono rimasti sconvolti nel vedere l’incredibile somiglianza tra le due. Lei si chiama Sara ed è la sorella di Elena ... Leggi su velvetgossip

