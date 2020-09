Avete mai visto il marito di Samanta Togni? Conosciuti su un treno [FOTO] (Di martedì 8 settembre 2020) Il suo nome è Mario Russo ed è il marito di Samanta Togni. I due si sono Conosciuti per caso: erano entrambi su un treno che portava da Napoli a Roma. Erano seduti l’uno di fronte all’altra e, tra una chiacchiera e l’altra, si è acceso l’interesse. Si sono aggiunti su Instagram e poi hanno deciso di iniziare a frequentarsi. È quindi scoppiato l’amore che è stato suggellato dal matrimonio, celebrato sabato 15 febbraio 2020. Chi è Mario Russo, il marito di Samanta Togni Mario Russo, però, non è solo il marito di Samanta Togni. L’uomo è un professionista affermato nel mondo della medicina. Egli è, ... Leggi su velvetgossip

matteosalvinimi : Questa piazza non la dimenticherò mai, mi avete dato una forza che voi nemmeno immaginate. GRAZIE Manduria, grazie… - ElettraLambo : Questo Coronavirus vi sta rendendo delle serpi e cattivi come non mai... ringraziate e siate felici che avete ancor… - lorepregliasco : Anche voi avete l'impressione di avere tanto tempo ma di non averne mai abbastanza per riflettere a freddo sulle cose? - Andreu91418775 : RT @Poesie_Erranti: Dalla terrazza Avete mai veduto la cenere del vento soffocare all’alba del primo sole? Franco Fabiano Tratta da “… - lucavilla75 : RT @NelleMarche: Video bellissimo Avete mai visto un cavallo Giocare con un cane? A me da serenità.... PS. La musica l'ho aggiu… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Bambini, avete mai visto nascere ottanta tartarughine tutte insieme? Il *VIDEO* Porta di Mare Mostra del cinema di Venezia, Konchalovsky fa il pieno di applausi: «Il potere? Conserva sé stesso»

VENEZIA - Andrej Konchalovsky porta alla Mostra la storia di uno sciopero operaio soffocato nel sangue in una fabbrica di locomotive di Novocherkassk, nell'Unione Sovietica di Kruscev. Ventisette pers ...

Mattarella tiene a battesimo l’anno dantesco fra la tomba e piazza San Francesco

Il Presidente della Repubblica ha inaugurato a Ravenna il sacello di Dante appena restaurato. Il discorso del sindaco De Pascale LE FOTO Come da protocollo, con una visita a Ravenna del tutto riservat ...

