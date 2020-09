Avellino, completato il sesto ciclo di tamponi nasofaringeo: i risultati (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Us Avellino comunica che al sesto ciclo di tampone nasofaringeo tutti gli appartenenti al gruppo squadra, compresi quelli risultati positivi al quinto ciclo, il personale dell’Hotel Casa Reale e tutti coloro i quali sono venuti a contatto con tesserati attualmente in ritiro a Sturno (AV) sono risultati negativi al Covid-19. Seguiranno accertamenti per i tre positivi del ciclo precedente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

