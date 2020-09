Australia: attaccato da uno squalo, muore surfista (Di martedì 8 settembre 2020) Un surfista è morto oggi dopo essere stato attaccato da uno squalo lungo la Gold Coast, in Australia, sesta vittima di un pescecane nel Paese dall'inizio del 2020. Lo riporta il britannico Guardian. Il servizio di ambulanza del Queensland ha spiegato che l'attacco è avvenuto a Greenmount Beach di Coolangatta intorno alle 17 ora locale e che a nulla sono valsi i tentativi dei paramedici di salvare la vittima, un 46enne. Secondo la polizia del Queensland, l'uomo aveva subito gravi ferite ad una gamba. Seven News ha riferito che la morte del surfista è stata il primo attacco fatale di squalo in una delle spiagge dello Stato munite di reti antisqualo da decenni.Ad agosto una donna di 35 anni è stata attaccata da un grande squalo ... Leggi su ilfogliettone

