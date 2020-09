Aurora Ramazzotti bellissima con quel particolare uguale a Michelle – FOTO (Di martedì 8 settembre 2020) Aurora Ramazzotti pubblica su Instagram il suo volto luminoso e pieno di energia. Forse tra i fan qualcuno si è accorto di un particolare uguale alla mamma Aurora Ramazzotti si fa sempre più bella e su Instagram aumentano quotidianamente i follower che iniziano a seguirla. Il suo profilo è arrivato a 2 milioni di persone. … L'articolo Aurora Ramazzotti bellissima con quel particolare uguale a Michelle – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

RomanoAugusto4 : Batosta Aurora Ramazzotti??!! MA nemmeno x sogno ... è sempre la n°1 ... chi è Paola di Benedetti??? - zazoomblog : Aurora Ramazzotti confessa il suo dramma: “Non ero mai abbastanza” - #Aurora #Ramazzotti #confessa #dramma: - RadioPortuguese : #Radio_Portuguesa_Australia Currently playing - Eros Ramazzotti - L'aurora - keitojo_jp : RT @MariaWedde: 'Sarà sarà l'aurora Per me sarà così Sarà sarà di più ancora Tutto il chiaro che farà..' Eros Ramazzotti Ich wünsche allen,… - AntonellaBerar4 : @sbonaccini @marco_gervasoni parafrasando Aurora Ramazzotti: “meglio brutti fuori che dentro” -