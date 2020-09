Attaccata sede Navalny, 3 volontari hanno un malore (Di martedì 8 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 08 SET - Tre volontari collegati al leader d'opposizione russo Alexei Navalny si sono sentiti male dopo un misterioso attacco con una sostanza sconosciuta alla sede dove stavano ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Tre volontari collegati al leader d'opposizione russo Alexei Navalny si sono sentiti male dopo un misterioso attacco con una sostanza sconosciuta alla sede dove stavano lavoran ...

Mosca, 'Merkel bluffa su Navalny, mostri le carte'

L'Onu ha chiesto alla Russia un'indagine "completa" e "imparziale" sul grave malore che ha fatto a lungo temere per la vita di Aleksei Navalny. Secondo il governo tedesco, le analisi dimostrano senz'o ...

