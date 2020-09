Atalanta, Piccini ha già sostenuto le visite mediche: domani la firma sul contratto (Di martedì 8 settembre 2020) In gran segreto Cristiano Piccini ha sostenuto le visite mediche nel pomeriggio e domani firmerà il nuovo contratto con l’Atalanta Manca solo l’ufficialità e poi Cristiano Piccini sarà un nuovo giocatore dell’Atalanta. Come riporta Gianluca Di Marzio, il terzino ha già sostenuto le visite mediche nel pomeriggio e domani firmerà il nuovo contratto con il club bergamasco. L’accordo tra Atalanta e Valencia, è arrivato nelle scorse ore: l’operazione si è conclusa sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto a 3 milioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #piccini dal @valenciacf all’@Atalanta_BC, stasera l’arrivo a Bergamo @SkySport #calciomercato @DarioMassara - DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, fatta per #Piccini: i dettagli dell'operazione - DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, domani la firma di #Piccini: arriva dal #Valencia - pascu96vcf : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Atalanta, domani la firma di #Piccini: arriva dal #Valencia - rossi20_rossi : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO ATALANTA, FATTA PER CRISTIANO PICCINI DAL VALENCIA ARRIVERÀ IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO ?? https://… -