Atalanta, per Gomez alzato muro di gomma. Al Nassr e Catania attendono il sì dell’argentino (Di martedì 8 settembre 2020) L'offerta dell'Al Nassr per il Papu Gomez rischia di non avere l'esito sperato. Il club di Dubai ha messo sul piatto 15 milioni per l'Atalanta e almeno 7 per il calciatore che a 32 anni sa che potrebbe essere il contratto della vita. La dirigenza che ha portato in Italia tre emissari continua a fare una corte spietata al Papu ma la Dea considera incedibile il capitano, anche se il rapporto è tale che lo potrebbe accontentare in caso di esplicita richiesta. Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, l’impressione è che Gomez non sia tentato dalla proposta. Una sua partenza sarebbe clamorosa: in tal caso l’Atalanta punterebbe a Nikola Vlasic, 22enne croato del Cska Mosca, fratello dell’olimpionica del salto in alto Bianka, come riportato dai media ... Leggi su itasportpress

