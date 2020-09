Atalanta, ok della Uefa per la Champions al Gewiss Stadium (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo il sopralluogo dei giorni scorsi, la Uefa ha dato l’ok all’Atalanta per giocare le partite casalinghe europee al Gewiss Stadium L’Atalanta potrà giocare la Champions League al Gewiss Stadium. A comunicarlo, la stessa società nerazzurra a seguito del sopralluogo effettuato dalla Uefa nei giorni scorsi. «La Società comunica che la visita di due giorni al Gewiss Stadium da parte della commissione Uefa ha avuto esito positivo. L’ispezione ha evidenziato la necessità di eseguire ulteriori lavori di adeguamento che verranno realizzati nelle prossime settimane, a seguito di queste opere ... Leggi su calcionews24

