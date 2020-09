Atalanta, lo stadio è ok per la Champions Percassi: «Un altro sogno che si realizza» (Di martedì 8 settembre 2020) Esito positivo dell’ispezione dei delegati Uefa, solo alcuni aggiustamenti e lo stadio sarà omologato per ospitare le gare europee dei nerazzurri. Leggi su ecodibergamo

BreakingItalyNe : RT @Corriere: Bergamo, stadio da Champions: l’Uefa dà l’ok, l’Atalanta giocherà in casa - titty_napoli : RT @Corriere: Bergamo, stadio da Champions: l’Uefa dà l’ok, l’Atalanta giocherà in casa - Corriere : Bergamo, stadio da Champions: l’Uefa dà l’ok, l’Atalanta giocherà in casa - JosemaStendhal : RT @Corriere: Bergamo, stadio da Champions: l’Uefa dà l’ok, l’Atalanta giocherà in casa - jack71543696 : @Atalanta_BC @UEFA Finale te uno stadio adatto a voi senza intralciare uno stadio vero come San Siro, pagate l'affi… -