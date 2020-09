Atalanta, arriva l’ok dell’Uefa: potrà giocare in Champions a Bergamo (Di martedì 8 settembre 2020) La Champions League sbarca a tutti gli effetti a Bergamo. Certo, l'Atalanta aveva già portato l'atmosfera della manifestazione più importante a livello continentale in città. Ma concretamente nella provincia lombarda non si era mai giocata una partita dei nerazzurri nella Coppa delle grandi orecchie. Oggi la Uefa ha dato l'ok, concedendo alla Dea la possibilità di giocare le gare casalinghe allo Gewiss Stadium, dopo un sopralluogo svolto dai funzionari di Nyon.caption id="attachment 998717" align="alignnone" width="1024" Atalanta Malinovskiy (getty images)/captionENTUSIASMOIl presidente Antonio Percassi è euforico: “È a dir poco una grande soddisfazione, è un altro sogno che si realizza. Ci tenevamo tantissimo. Il Gewiss Stadium, una volta eseguiti ... Leggi su itasportpress

