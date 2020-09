Assegno Unico alle battute finali, nodo risorse. Beneficiari (Di martedì 8 settembre 2020) Il tema dell’Assegno Unico universale alle famiglie è uno dei capitoli “caldi” del mese di settembre, in attesa del via libera del Senato e dei decreti attuativi, con l’obiettivo di erogarlo dal 1° gennaio 2021. La misura, pur potendo convogliare il sì dei maggiori partiti della maggioranza e dell’opposizione, presenta però qualche incognita sul fronte delle coperture. Per finanziarlo occorrono quasi 26 miliardi di euro, che andranno nel calderone della Legge di Bilancio 2021 e delle risorse da attingere dal Recovery Fund. Mancano all’appello 10 miliardi Di fatto la misura, che prenderà la forma di un Assegno mensile o di una ... Leggi su quifinanza

