Asili nido, Rampelli: «Gli insegnanti lasciati senza mascherine. La Raggi non può farla franca» (Di martedì 8 settembre 2020) Sos Asili nido. A Roma è caos. Lo denuncia in una nota Fabio Rampelli che elenca tutti i nodi non risolti dal Campidoglio. E promette di portare il dossier in Parlamento. ”Domani riapriranno gli Asili nido della Capitale. E 3mila educatrici, a cui si aggiungono anche le insegnanti delle scuole materne, non hanno ancora ricevuto i necessari dispositivi di protezione individuale. Mancano all’appello le mascherine. Quelle più funzionali a evitare che chi le indossa possa essere contagiato da Covid.19″. Rampelli: “La Raggi abbandona gli Asili nido” Ma c’è di più – aggiunge il vicepresidente della Camera – in molti nidi ... Leggi su secoloditalia

Il Comune di Napoli assumerà 153 maestre a tempo determinato per garantire l'apertura delle scuole dell'infanzia e degli asili nido per l'anno scolastico 2020-21. Servono più insegnanti, infatti, anch ...

I servizi educativi per l’infanzia – nidi e scuola per l’infanzia sono importantissimi per lo sviluppo relazionale, affettivo e cognitivo dei bambini. L’impatto negativo della loro troppo lunga chiusu ...

