Ascolti tv, dati Auditel lunedì 7 settembre: Daydreamer sfiora 2.5 milioni ma vince la Nazionale (Di martedì 8 settembre 2020) La partita di Uefa Nations League, Olanda-Italia, su Rai1 ha conquistato gli Ascolti della prima serata di lunedì 7 settembre grazie a 6.076.000 telespettatori con il 25,98% di share. Su Canale 5 ‘Daydreamer – Le ali del sogno’ ha ottenuto 2.492.000 telespettatori pari al 13,3%. Ascolti tv, prime time Rai2 con il film ‘Ritorno al Marigold Hotel’ ha totalizzato 1.009.000 telespettatori con il 4,81% di share. Su Italia 1 ‘Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di ossa’ (868.000 telespettatori, share 5,3%); su Retequattro ‘Quarta Repubblica’ (849.000 telespettatori, share 5,12%); su Rai3 ‘PresaDiretta’ (897.000 telespettatori, share 4,33%); su Nove il film ‘Un amore a cinque stelle’ (809.000 telespettatori, share 3,88%); su Tv8 ... Leggi su tvzap.kataweb

