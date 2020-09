Arriva il Tg Poste per raccontare l'azienda e l'Italia (Di martedì 8 settembre 2020) C’è una nuova voce nel mondo dell’informazione: è Tg Poste, il telegiornale di Poste Italiane in onda dal 7 settembre per raccontare l’Italia che cambia. La nascita del canale informativo risponde all’esigenza del Gruppo guidato dall’AD Matteo Del Fante di proseguire la missione di presenza e vicinanza ai propri dipendenti anche nell’informazione e dal desiderio di raccontare ancora più a fondo il Paese che sta vivendo una fase di trasformazione epocale nella vita sociale e nell’economia.Tg Poste andrà in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 12 e sarà trasmesso in diretta dai nuovissimi studi di viale Europa a Roma, nella sede centrale di Poste ... Leggi su huffingtonpost

