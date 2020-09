Arrestata alla frontiera con l'Ucraina Maria Kolesnikova (Di martedì 8 settembre 2020) Stando alle autorità stava tentando di «fuggire illegalmente» assieme ad altri leader dell'opposizione Leggi su media.tio.ch

GimZ14 : RT @jeperego: La #Germania ha chiesto al presidente bielorusso Alexander Lukashenko di chiarire cosa è successo alla leader della protesta… - tota_mif : RT @jeperego: La #Germania ha chiesto al presidente bielorusso Alexander Lukashenko di chiarire cosa è successo alla leader della protesta… - CaterinaDoglio : RT @ROBZIK: L’attivista bielorussa #MariaKolesnikova, scomparsa ieri a #Minsk, è stata arrestata alla frontiera fra #Bielorussia e Ucraina.… - ROBZIK : L’attivista bielorussa #MariaKolesnikova, scomparsa ieri a #Minsk, è stata arrestata alla frontiera fra… - Louie65780019 : RT @jeperego: La #Germania ha chiesto al presidente bielorusso Alexander Lukashenko di chiarire cosa è successo alla leader della protesta… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestata alla

Un 35enne è stato arrestato dalla polizia a Trapani perchè da mesi estorceva denaro alla madre, per procurarsi dosi di stupefacenti. L'uomo, già con precedenti penali, dall’inizio dell’anno in corso, ...08:35Pizzo in centro: torna in carcere Totuccio Milano, cassiere del clan di Porta Nuova 08:24Migranti, scoperta banda di trafficanti di uomini a Palermo: 14 fermi, 4 sono latitanti 08:24Mafia, torna ...