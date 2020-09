Arisa: “Ho sempre avuto la pancia”, ma ha fatto una promessa a se stessa (Foto) (Di martedì 8 settembre 2020) Ospite a Oggi è un altro giorno Arisa ha portato la sua voce, i suoi messaggi, la sua pancia (Foto). Canta il suo ultimo brano e fa venire i brividi a tutti, Serena Bortone la invita a sedersi per l’intervista e Arisa ha tutta la voglia possibile di fare sentire belle e femminili tutte le donne, ma anche di chiedere ai maschietti di essere i loro angeli. Si sente una dea Arisa, magari non è vero ma è il suo messaggio che va ben oltre le critiche ricevute, quelle alla Foto in bikini arancione. In quello scatto in spiaggia la cantante ha mostrato i suoi difetti, quelli di tantissime donne. A Oggi è un altro giorno ha spiegato cosa intendeva per panini al latte, dea e arance. “Ho sempre avuto la pancia e mi ero ... Leggi su ultimenotizieflash

fraversion : Serena Bortone ad Arisa: “Se non fosse il tuo cognome, direi che nel ballo sono una pippa”. Ho riso molto. #OggiEUnAltroGiorno - altrogiornorai1 : “L’ho conosciuta a una cena e le ho fatto un massaggio ai piedi” @ARISA_OFFICIAL ricorda l’incontro con… - gmduello : «Arisa, oggi sei accesissima!» «Oggi sono accesissima perché ho preso il fosforo» Amare Arisa. #OggiEUnAltroGiorno - Marcastico33 : Arisa: 'Oggi sono accesissima perché ho preso il fosforo' frase della vita #OggiEUnAltroGiorno @altrogiornorai1 @ARISA_OFFICIAL - maaxxx95 : RT @midnightkn: Arisa: 'mi innamoro ogni giorno, vedo donne bellissime e me ne innamoro... Si poi carnalmente vado verso.. Cioè ho un fidan… -

