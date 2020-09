Archeologia: scoperto il più antico DNA di Neanderthal dell’Europa centro-orientale, risale a 80mila anni fa (Di martedì 8 settembre 2020) Uno studio internazionale pubblicato su Scientific Reports riporta la scoperta del più antico genoma mitocondriale di un Neandertal mai rinvenuto nell’Europa centro-orientale, risalente a 80.000 anni fa. Il DNA è stato individuato analizzando un dente molare (Stajnia S5000) rinvenuto nella grotta di Stajnia, sull’altopiano di Cracovia-Czestochowa, in Polonia. “Si tratta di un reperto rinvenuto in un sito archeologico impegnativo: siamo riusciti ad ottenere questo importante risultato grazie ad un forte approccio multidisciplinare”, dice Sahra Talamo, professoressa dell’Università di Bologna che ha coordinato la ricerca. “Questo studio rappresenta un grande esempio di come l’orologio genetico molecolare possa essere incredibilmente ... Leggi su meteoweb.eu

Uno studio internazionale pubblicato su Scientific Reports riporta la scoperta del più antico genoma mitocondriale di un Neandertal mai rinvenuto nell’Europa centro-orientale, risalente a 80.000 anni ...

Unibo, scoperto DNA di Neandertal di 80mila anni fa -2-

Roma, 8 set. (askanews) - "La Polonia, situata all'incrocio tra le pianure dell'Europa occidentale e gli Urali, è una regione chiave per comprendere queste migrazioni e per risolvere le questioni rela ...

