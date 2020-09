Apple presenterà i suoi nuovi iPhone il 15 settembre (Di martedì 8 settembre 2020) Apple ha fissato un evento speciale per il prossimo 10 settembre, per presentare i suoi nuovi iPhone. La presentazione avverrà presso l’Apple Park, il grande campus che l’azienda ha costruito negli ultimi anni a Cupertino, in California (Stati Uniti), ma Leggi su ilpost

AppleTech_fan : Appuntamento a martedì 15 settembre. #Apple presenterà i nuovi #iPhone12 e #iPhone12Pro, il nuovo #AppleWatch6 e co… - preggioevents : RT @DBLiveTECH: Oggi secondo, l'affidabile leaker Jon Prosse, Apple presenterà i Nuovi Device: Ipad Air e Apple Watch Serie 6. #apple #ipad… - Preggiofestival : RT @DBLiveTECH: Oggi secondo, l'affidabile leaker Jon Prosse, Apple presenterà i Nuovi Device: Ipad Air e Apple Watch Serie 6. #apple #ipad… - Preggiofestival : RT @DBLiveTECH: Oggi secondo, l'affidabile leaker Jon Prosse, Apple presenterà i Nuovi Device: Ipad Air e Apple Watch Serie 6. #apple #ipad… - DBLiveTECH : Oggi secondo, l'affidabile leaker Jon Prosse, Apple presenterà i Nuovi Device: Ipad Air e Apple Watch Serie 6.… -