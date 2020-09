Apple Marina Bay Sands, il primo negozio galleggiante degli iPhone (Di martedì 8 settembre 2020) Si chiama Apple Marina Bay Sands ed è il primo negozio galleggiante dell’azienda di Cupertino. Situato sulle acque di Marina Bay di Singapore, rappresenta una struttura unica nel suo genere.Apple l’ha paragonata ad una lanterna galleggiante, con un design unico che incorpora una cupola di vetro.Si tratta del terzo dell’azienda a Singapore e il 512° nel mondo e il produttore di iPhone ha condiviso foto degli interni dell’edificio che aprirà ai visitatori giovedì 10 settembre.Apple Marina Bay Sands, il negozio galleggiante degli iPhoneIl ... Leggi su pantareinews

Apple ha presentato in anteprima Apple Marina Bay Sands, il terzo punto vendita di Apple a Singapore ma in assoluto il primo Apple Store "sull'acqua". L'inaugurazione è in programma giovedì 10 settemb ...Un futuristico negozio galleggiante a Singapore, sul lungomare della città. È l’Apple Marina Bay Sands, della Apple, ispirato nelle forme al Pantheon di Roma. Lo store inaugurerà il 10 settembre, ubic ...