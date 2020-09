Antonia Klugmann è la prima donna chef direttore de «La Cucina Italiana» (Di martedì 8 settembre 2020) La Cucina Italiana arriva in edicola a settembre con la prima donna chef direttore della testata, fotografata in copertina da una donna e interpretata artisticamente da una artista pakistana. È Antonia Klugmann, chef triestina e stella Michelin il «direttore per un mese» scelto da La Cucina Italiana per il numero di settembre, terza portavoce di una campagna - iniziata a luglio con Massimo Bottura e proseguita ad agosto con Davide Oldani, e articolata su 6 numeri fino a dicembre - che vuole promuovere la candidatura della tradizione culinaria Italiana come patrimonio immateriale dell'umanità all’UNESCO. Lo scatto della ... Leggi su gqitalia

