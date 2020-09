Antonella Clerici, il ritorno in tv è imminente: fan euforici (Di martedì 8 settembre 2020) Antonella Clerici pare sia pronta a calcare ancora una volta uno studio televisivo. Dopo gli anni di stop, il suo nuovo programma sta per partire. foto InstagramLa conduttrice sta per tornare alla ribalta. Solo qualche anno fa, Antonella aveva annunciato una pausa dalla televisione per occuparsi della sua famiglia e in particolar modo della figlia Maelle che stava crescendo. Un addio che aveva scosso moltissimo i fan, i quali erano increduli alle sue parole. Tanto che la conduzione di uno dei suoi programmi di punta, La prove del cuoco, era stato affidato ad Elisa Isoardi. Come si è visto quest’anno però la trasmissione ha chiuso i battenti a causa dei bassi ascolti: la Isoardi ha deciso di buttarsi in una nuova avventura, Ballando con le stelle, mentre la Clerici sta per tornare in ... Leggi su chenews

