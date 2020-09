Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 14-20 Settembre 2020: La Disperazione di Carolina e Pablo! (Di martedì 8 settembre 2020) Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 14 a domenica 20 Settembre 2020: Ignacio rivela il legame di sangue di Carolina e Pablo… Anticipazioni Il Segreto: Ignacio è costretto a confessare a Pablo e Carolina che sono fratelli, mentre Marta e Rosa provano ad andare d’accordo. Tomas scopre che donna Francisca risiede a La Habana, mentre Marta, Maqueda e Matias diventano consiglieri comunali… El Secreto de Puente Viejo ritorna anche questa settimana con le Puntate inedite dell’ultima stagione. Le Anticipazioni Il Segreto, sulla Trama delle Puntate trasmesse da Lunedì 14 ... Leggi su uominiedonnenews

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Segreto

Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori di Canale5. Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana svelano che Ignacio spiegherà a Pablo i motivi per cui molti lo ritengono respo ...In casa Mediaset da un momento all’altro potrebbe arrivare una decisione importante in merito alla collocazione de Il segreto. Gli ascolti della giornata di ieri hanno dimostrato che la soap non aiuta ...