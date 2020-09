Annalisa, online il video del nuovo singolo 'Tsunami' che anticipa l'album 'Nuda' (Di martedì 8 settembre 2020) Annalisa torna con ' Tsunami ', il suo nuovo singolo. Il video della canzone è già online e anticipa di qualche giorno l'uscita del suo nuovo album, ' Nuda ', previsto per il 18 settembre. Leggi anche ... Leggi su leggo

YolBlog : #ANNALISA - è online il #video del nuovo singolo #TSUNAMI tratto dall'album di prossima uscita #Nuda - annalisa_sco : RT @M_Pagano_Econ: È finalmente online il testo di Economia dei Mercati Finanziari, scritto con Lorenzo Pandolfi e Giovanni W. Puopolo e pu… - annalisa_sco : RT @lorepandolfi: È online il testo di Economia dei Mercati Finanziari, scritto con @M_Pagano_Econ e Giovanni W. Puopolo e pubblicato da @e… - freeleng : @AnnalisaChirico Cara Annalisa i numeri vanno anche interpretati. 3,2% , per un paese come la Cina è recessione. Po… -

Ultime Notizie dalla rete : Annalisa online

Annalisa torna con “Tsunami”, il suo nuovo singolo. Il video della canzone è già online e anticipa di qualche giorno l’uscita del suo nuovo album, ...Lisa Gerrard e Brendan Perry tornano in Italia, un documentario sulla popstar californiana, un nuovo video per la cantante di 'Avocado Toast' e... Sono previste per i prossimi venerdì 2 e sabato 3 apr ...