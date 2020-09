Andrea Ferretti, medico Nazionale: “A Zaniolo auguro di ripercorrere le orme di Ancelotti” (Di martedì 8 settembre 2020) Il medico della Nazionale di calcio Andrea Ferretti è intervenuto a Teleradiostereo per parlare dell’infortunio dello sfortunatissimo Nicolò Zaniolo, che nel corso del match contro l’Olanda ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro a pochi mesi di distanza dalla rottura del destro: “Stamani Zaniolo si era un pochino ripreso, ieri sera era fortemente abbattuto. Oggi però l’ho sentito più risollevato. Bisogna essere più ottimisti, per la società e per la famiglia, sono cose che possono capitare purtroppo in questo sport. Quanto capita che chi si infortuna al ginocchio poi si faccia male all’altro? La frequenza non è bassa, parliamo del 20-25% della lesione controlaterale. ... Leggi su sportface

