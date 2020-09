Andrea Damante e Ignazio Moser a Venezia in smoking: trionfo di bellezza – Foto (Di martedì 8 settembre 2020) Andrea Damante e Ignazio Moser sfilano in smoking sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia 2020 mandano in delirio i fan, Foto. Andrea Damante e Ignazio Moser, grandi amici nella vita, sfilano sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2020 in tutto il loro splendore sfoggiando i muscoli che allenano quotidianamente … L'articolo Andrea Damante e Ignazio Moser a Venezia in smoking: trionfo di bellezza – Foto è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

kyjrob : RT @aronvstyles: ditemi che ve pare ma Andrea Damante per me non è tutta sta bellezza, non mi piace proprio. - tuitter02 : Ogni volta che Andrea Damante viene definito 'bellissimo' a Flavio Montrucchio cresce un capello bianco. - always588 : RT @aronvstyles: ditemi che ve pare ma Andrea Damante per me non è tutta sta bellezza, non mi piace proprio. - prettyhvrricane : @fattyacid123 uno è andrea damante, l’altro non ne ho idea kfueiwkwo - ally_foto_di : RT @photofyoo: una passa le giornate a diffondere body positivity e poi arrivano giulia de lellis ed andrea damante che denigrano tutte le… -