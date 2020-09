Amnesty accusa Malta: «Nel Mediterraneo abusi e illegalità» (Di martedì 8 settembre 2020) Dodici persone potrebbero essere ancora vive se non fossero state abbandonate per sei giorni in mare. Viaggiavano con altri 51 esseri umani su un barcone partito dalla Libia il 9 aprile scorso. Avevano raggiunto la zona Sar maltese, ma il 15 sono state ricondotte illegalmente a Tripoli. Il «respingimento di Pasquetta» lo ha condotto da un peschereccio libico che però era ancorato a Malta. Quando è giunto sulle coste nordafricane trasportava cinque cadaveri. Altri sette erano rimasti in mare. Secondo … Continua L'articolo Amnesty accusa Malta: «Nel Mediterraneo abusi e illegalità» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

MelgerTina : RT @PMO_W: Del resto, Amnesty non ha mostrato, sino ad ora, praticamente alcuna attenzione al caso. Giusto un timido comunicato ogni sei me… - pietrogranero : RT @PMO_W: Del resto, Amnesty non ha mostrato, sino ad ora, praticamente alcuna attenzione al caso. Giusto un timido comunicato ogni sei me… - PMO_W : Del resto, Amnesty non ha mostrato, sino ad ora, praticamente alcuna attenzione al caso. Giusto un timido comunicat… - RadioBullets : Centinaia di migranti africani lasciati morire nei centri di detenzione sauditi. Amnesty accusa l’Iran di aver tort… -

Ultime Notizie dalla rete : Amnesty accusa Amnesty accusa Malta: «Nel Mediterraneo abusi e illegalità Il Manifesto Arabia Saudita: la sentenza Khashoggi, i silenzi complici e la forza dei petrodollari

Ciò che indigna è il silenzio assordante dei grandi della Terra. Ciò che stupisce è lo stupore di chi fa finta di non sapere che non c’è un giudice a Riad. Ciò che dovrebbe suscitare ripulsa in un Occ ...

Julian Assange, riprende l’udienza sull’estradizione. Amnesty: “Londra la neghi”

La richiesta di estradizione, ha ricordato Amnesty International, è basata su accuse che derivano direttamente dalla diffusione di documenti riservati nell’ambito del lavoro giornalistico di Assange c ...

Ciò che indigna è il silenzio assordante dei grandi della Terra. Ciò che stupisce è lo stupore di chi fa finta di non sapere che non c’è un giudice a Riad. Ciò che dovrebbe suscitare ripulsa in un Occ ...La richiesta di estradizione, ha ricordato Amnesty International, è basata su accuse che derivano direttamente dalla diffusione di documenti riservati nell’ambito del lavoro giornalistico di Assange c ...