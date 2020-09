Allerta Meteo Sardegna: criticità e temporali dalla mezzanotte di oggi (Di martedì 8 settembre 2020) La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di criticità ordinaria (Allerta gialla) per temporali che si abbatteranno sulla Sardegna dalla mezzanotte di oggi, martedì 8, e fino alle 9 di domattina. L’Allerta è per rischio idrogeologico.L'articolo Allerta Meteo Sardegna: criticità e temporali dalla mezzanotte di oggi Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

