Alfonso Signorini rischio fatale | Torna il pubblico al GF Vip (Di martedì 8 settembre 2020) Nella vicina edizione del Grande Fratello Vip Torna il pubblico in studio e Alfonso Signorini parla del rischio fatale e delle norme di precauzione da adottare. Quella passata è stata una edizione molto delicata per via delle severe norme anti contagio che hanno svuotato lo studio di Cinecittà mentre ora Torna il pubblico al Grande … L'articolo Alfonso Signorini rischio fatale Torna il pubblico al GF Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LadyNews_ : #AlfonsoSignorini è ipocondriaco: 'Avrò fatto almeno una dozzina di tamponi' - fanpage : Alfonso Signorini è letteralmente terrorizzato dai rischi del Covid19 - IsaeChia : ‘#GfVip’, #AlfonsoSignorini annuncia le novità della quinta edizione. E a proposito del cast ammette… - Elaman58 : Alfonso Signorini ha detto che lui farà UN TAMPONE AL GIORNO. al giorno, dato che è ipocondriaco e durante il gf t… - bubinoblog : ALFONSO SIGNORINI: FACCIO IL TAMPONE OGNI GIORNO MA NON ENTRERÒ NELLA CASA DEL GF VIP... NON MI FIDO! -