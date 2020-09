Alessio Boni sfila a Venezia con il figlio in braccio. Lorenzo è nato durante il lockdown (Di martedì 8 settembre 2020) Con una mano stringe quella della compagna, nell’altro braccio regge il figlio. Un red carpet da papà per Alessio Boni, che ha sfilato a Venezia in compagnia della compagna Nina Verdelli e del loro piccolo, Lorenzo, nato a marzo durante il lockdown. Per il bambino non si tratta della prima volta sul tappeto rosso: Boni lo aveva portato con sé anche il 6 settembre, ma questa volta anziché lasciarlo nel passeggino ha preferito tenerlo al suo fianco. Tra Alessio e Nina ci sono 18 anni di differenza. I due sono fidanzati dal 2016, ma solo nel 2018 hanno deciso di rendere pubblica la loro storia. Sui social hanno pubblicato scatti dalla gravidanza e ad ... Leggi su huffingtonpost

