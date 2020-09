Alessio Boni, Nina Verdelli: “Mentre noi amoreggiavamo, qualcuno ci ruba…” (Di martedì 8 settembre 2020) Sul tappeto rosso della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, anche Alessio Boni e la compagna Nina Verdelli hanno preso parte alla 77esima edizione. Lunedì 7 Settembre è stato presentato in anteprima il film ‘Revenger room’, un cortometraggio del regista Diego Botta. Nel cast anche l’attore, che ha voluto condividere l’ambito e noto Red Carpet insieme alla sua compagna Nina e al figlio di soli 5 mesi, Lorenzo. Un quadretto che ha indubbiamente emozionato e scatenato i fotografi di questa edizione. Il piccolo è nato nel pieno del lockdown quando gran parte del mondo viveva l’acuta ondata pandemica. Alessio Boni, a proposito di quella lunga pausa causata dall’emergenza sanitaria, ne ricorda il momento come ... Leggi su velvetgossip

LevyGalanti : RT @Corriere: Alessio Boni con il figlio in braccio sul red carpet di Venezia - pazzoperrep : RT @MonicaRBedana: . @ninaverdelli cosa ne dice di chiedere ad Alessio Boni di boicottare il cosiddetto Festival della bellezza, alias #mac… - MonicaRBedana : . @ninaverdelli cosa ne dice di chiedere ad Alessio Boni di boicottare il cosiddetto Festival della bellezza, alias… - ModaCorriere : Alessio Boni con il figlio in braccio sul red carpet di Venezia - BABYKMUSIC : RT @cinematografoIT: La cantante @BABYKMUSIC a #Venezia77 per accompagnare il corto di Diego Botta, con Alessio Boni, Violante Placido, Ele… -