Agricoltura: gruppo di lavoro tecnico scientifico per la moria del Kiwi (Di martedì 8 settembre 2020) Nella prossima riunione del Comitato Fitosanitario Nazionale, che si terrà nel mese di settembre, saranno esaminati gli ultimi aggiornamenti e verrà istituito uno specifico gruppo di lavoro tecnico-scientifico al fine di coordinare le attività di ricerca, definire le linee guida per la gestione della moria del Kiwi, sulla base dei risultati emersi dalle attività di indagine tenutosi sui territori colpiti, e verificare le condizioni per individuare eventuali interventi mirati sul settore. A renderlo noto è il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L’Abbate, nel corso di una interrogazione parlamentare in Commissione Agricoltura al Senato. La sindrome della moria del Kiwi è ... Leggi su meteoweb.eu

Moria del kiwi, la parola è passata al Governo tramite l’interrogazione presentata dal senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini. “Il Ministero dell’agricoltura è con ...

