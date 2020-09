Agnelli lancia l’allarme: “4 miliardi di perdite per i club. Molte società a rischio” (Di martedì 8 settembre 2020) Andrea Agnelli ha aperto l'Assemblea Eca odierna e le sue parole sono state una vera e propria bomba in riferimento ai danni economici che i vari club di calcio si troveranno ad affrontare in questi due anni a causa della situazione legata all'emergenza coronavirus. Oltre alle perdite in termini puramente finanziari, il rischio è quello di vedere Molte società fallire.L'allarme di Agnellicaption id="attachment 568141" align="alignnone" width="600" Agnelli (Getty Images)/caption"Le stime parlando di un crollo dei ricavi pari a 4 miliardi nei prossimi due anni", ha sentenziato il presidente della Juventus. "E, secondo la Fifa, il 90% di questa perdita sarà relativa ai soldi per i club. In sostanza, circoleranno meno soldi", ha detto ... Leggi su itasportpress

