Agguato a San Martino Valle Caudina: ucciso in strada il ras Orazio De Paola (Di martedì 8 settembre 2020) L’uomo veniva ritenuto il braccio destro di Domenico Pagnozzi, boss dello storico clan che da decenni gestisce gli affari illeciti nella Valle Caudina. In provincia di Avellino ucciso a colpi di pistola il 58enne Orazio De Paola, ritenuto il braccio destro di Domenico Pagnozzi, boss dello storico clan che, da decenni, gestisce gli affari illeciti … Leggi su 2anews

