Africa, avanti con la ‘grande muraglia verde’: ma 18 milioni di ettari non bastano (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA – Creare posti di lavoro, migliorare la rete infrastrutturale della regione del Sahel, rilanciare gli investimenti nella scuola, dando speranze ai giovani ed eliminando le cause profonde che alimentano gruppi armati e instabilita’. Sono solo alcune delle ricadute della Grande muraglia Verde, un progetto che entro il 2030 mira a sottrarre alla desertificazione 100 milioni di ettari tra il Senegal, all’estremita’ occidentale del Sahel, e Gibuti, nel Corno d’Africa. Leggi su dire

